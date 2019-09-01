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الجيش الوطنى الليبي يسقط طائرة تركية - بدون طيار- بالعاصمة طرابلس

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:38 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش الوطنى الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية "مسيرة " - بدون طيار - لدى محاولتها الهبوط في مطار "معيتيقة " الدولي ، وذلك بعد استهدافها مواقع للجيش ومنشآت مدنية في العاصمة (طرابلس) .

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية بيانا للمركز الإعلامي للجيش الليبي اليوم / الأحد / ـ أكد فيه استمرار قيام الجيش الوطني الليبي بجمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية "المسيرة " التي تروع أمن المواطنين، متعهدا - في الوقت ذاته - بملاحقتها وتدميرها. 

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه قناة "العربية الحدث" الإخبارية بأن أربعة أشخاص قتلوا جراء قصف لطائرة تركية "مسيرة " لمنطقة "وادي ربيع "الواقعة جنوب العاصمة الليبية (طرابلس).

يذكر أن مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كان قد أعرب عن قلق بلاده البالغ ازاء انتهاك حظر السلاح في ليبيا من قبل جهات خارجية ، مطالبا الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية بتطبيق قرار حظر السلاح في ليبيا.

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