محمد وهب الله: الاستماع إلى مطالب المستثمرين وحلها ينعكس على العاملين

قال النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة والهجرة إن الاستماع إلى مطالب المستثمرين والعمل على حلها ينعكس بالإيجاب على العاملين لديه.



وأضاف وهب الله فى تصريحات خاصة خلال ترأسه لوفد شباب عمال مصر وبورسعيد لزيارة المشروعات القومية بالمدينة الباسلة أن صاحب العمل كى يستطيع أن يعطى فكرة ومجهوده لتطوير وزيادة خطوط إنتاجه ورفع رواتب عماله وتعديل وضعهم الاقتصادى والاجتماعى يجب أن تذلل له كافة العقبات التى تواجهه فليس من المعقول أن نطالب صاحب العمل بالاهتمام بالعمال فى ظل زحمة المطالب وكثرة اللجان التفتيشية من الجهات التابع لها.



وعقد وهب الله اجتماعا والوفد المرافق له مع محمود عبود صاحب أقدم مصانع منطقة الاستثمار العامة ببورسعيد العاملة فى إنتاج الملابس.



وقال عبود إن بورسعيد تساهم بنسبة 40% من صادرات الملابس فى مصر للأسواق العالمية فى دول أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن جميع مصانع الاستثمار العامة ببورسعيد العاملة فى المجال تخضع لمعايير الجودة العالمية كون شركات الماركات العالمية تضع ضوابط لمنع المصانع اتفاقيات الإنتاج من بينها اشتراطات الأمن الصناعي وموقف العمال الاقتصادى والاجتماعى ومعايير السلامة والصحة العالمية للمنشأة بالمواصفات العالمية والتى هى اكثر واشد من المعايير المصرية.



ولفت محمود عبود أنه عندما توقع الاتفاقيات للإنتاج يعنى أن المصنع مستوفى المعايير العالمية ويتعجب من كثرة اللجان وتعددها وتتابعها بشكل يومى على المصانع بما يسبب إرباكا وشللا لحركة الإنتاج ويعود بالسلب على أداء العاملين.



وضرب عبود مثال كيف لعامل أو موظف يعمل داخل مصنع يستيقظ وهو مطالب بالتزاماته العائلية ونحن مقدمين على بداية الدراسة أن يسدد 500 جنيه موتوسيكل أو 2000 جنيه لسيارته حتى يتثنى له الدخول الى عمله وهو من قام بشراء وسيلة المواصلات لتخفيف العبء عن كاهله وكاهل أسرته يرحمه من عناء المواصلات وتكلفتها.



وشدد عبود لسنا ضد النظام والتعليمات وسياسة الدولة وكلنا داعمين لخدمة الوطن فى شتى المجالات ولكن بعيد عن الضغوط النفسية والبيرقراطية الهدامة لدفع عجلة الاستثمار.



وطالب محمود عبود خلال اللقاء وكيل قوى عاملة البرلمان بالتحرك الإيجابي من أجل رفع الأعباء عن المستثمرين لجذب الاستثمار الأجنبي قبل المصرى وحتى يكون هناك عائدات إيجابية على العاملين.



واستعرض وهب الله والوفد المرافق له خلال اللقاء مبادرة العمل والأمل لتشغيل ذوى القدرات الخاصة و المطروحة من محمد المليجى عضو مجلس إدارة فرع بورسعيد بالتنسيق مع جمعية المستثمرين والقوى العاملة.



ولاقت المبادرة ترحيبا كاملا من محمود عبود والذى أكد أن مصانع الاستثمار ليس لديها أي مانع من تشغيل متحدى الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وفق الاحتياج وطبيعة الإعاقة.



تأتى زيارة وهب الله في إطار استعداد اتحاد شباب العمال إطلاق مبادرتين لشباب العمل من بورسعيد عن السياحة و التسوق و الأمل و العمل لمتحدي الاعاقة والمناظر خلالها زيارة الاستثمار والمنطقة الصناعية و المعالم الدينية و المنتجعات السياحية والتي تختتم بمؤتمر شبابي عمالي لتدشين المبادرتين.

