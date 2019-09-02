برلماني: زراعة بنجر السكر مرتين خلال العام يساهم فى تصديره إلى الخارج

قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن هناك فائضا لدى شركة الدلتا لبنجر السكر، ما يعطى فرصة لتصدير السكر إلى الخارج ، ويحقق الاكتفاء الذاتى منه.



وأشار صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زراعة بنجر السكر مرتين خلال العام يساهم فى تصديره إلى الخارج ، ما يؤدى إلى توفير العملة الصعبة، قائلا: "نتمنى أن يعم الخير على مصر الفترة المقبلة".



وكان الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن هناك استهدافا لتحقيق طفرة في قطاع التجارة العالمية وتدبير احتياجات البلاد من السكر و التوجه للتصدير علي مستوى الشرق الأوسط.



وأوضح "أبو اليزيد" في تصريحات له، أن هناك طفرة في التكنولوجية الصناعية للقطاع تجعل مصر منافسا قويا بالأسواق الاقليمية والدولية.



وذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود مضنية لمصانع السلع الغذائية الوطنية بما فيها السكر، وزيادة انتاجيتها بالتعاون مع القطاع الخاص بحيث تستطيع إضفاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية وتحقيق المنافسة .



وأشار إلي أنه سبق لوزارة التموين تطوير شركة الدلتا لبنجر السكر بمدينة كفر الشيخ و رفع طاقتها الانتاجية للتتجاوز 3آلاف طن يوميا من السكر ، والوصول بإنتاج السكر سنويا لـ350 ألف طن.

