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تعليم

قبول 950 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في الوادي الجديد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:16 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلنت جامعة الوادي الجديد اليوم الأحد، نتيجة القبول بالمدينة الجامعية للأسماء التي تم مراجعتها من الطلاب القدامى، على أن يتم إعلان نتيجة طلاب الفرقة الأولى مع إعلان باقي نتائج الطلاب القدامي التي لم يتم مراجعتها وذلك يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إنه تم قبول 750 طالبة و200 طالب في المرحلة الأولى وجار مراجعة بيانات 200 طالب و 260 طالبة، وجار انتظار فتح باب التقدم لطلاب الثانوية المرحلة الثالثة والدور التاني وذلك يوم 1 أكتوبر.

وكان طنطاوى أعلن فى وقت سابق أن الجامعة بدأت إجراءات تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية، وسيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية يوم الأحد المقبل، على أن يتم البدء في التسكين للطلاب والطالبات يوم الثلاثاء.

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