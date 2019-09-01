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فن

راغب علامة يختتم صيفه من غوسطا في لبنان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:16 م
راغب علامة
راغب علامة
شيري نبيل
اختتم السوبر ستار راغب علامة موسم الصيف بليلة مميّزة أحياها ضمن فعاليات مهرجانات غوسطا في لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف، والتي توزّعت ما بين أمريكا، وفرنسا، ومصر، ولبنان، وتونس. 

وكانت بطاقات حفل راغب علامة قد نفذت قبل ثلاثة أيّام من موعده، وذلك بعدما قرّر الجمهور الذي حضر من مختلف المناطق اللبنانيّة مشاركة نجم النجوم أجواء هذا الحفل المتميز. 

وكعادته أشعل راغب علامة الأجواء بعدد من أغانيه التي تنوّعت ما بين جديده وقديمه، وكان تفاعل الجمهور معها رائعاً، حيث ردّد مع السوبر ستار كلمات أغنياته عن ظهر قلب. 

من جهة أخرى يتابع راغب علامة تصوير حلقات تجارب الأداء من برنامج “ذا فويس” الذي من المقرّر أن يبدأ عرضه قريباً على شاشة “إم. بي. سي” مؤكّداً أن أجواء التصوير جميلة وإيجابيّة جداً، وأنّ المواهب المشاركة في البرنامج واعدة ومتميزة.
راغب علامة يختتم صيفه من غوسطا في لبنان
راغب علامة يختتم صيفه من غوسطا في لبنان
راغب علامة يختتم صيفه من غوسطا في لبنان

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