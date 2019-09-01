شاهد: مى سليم بصحبة شقيقتيها

نشرت الفنانة مى سليم عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" استورى لصورة لها بصحبة شقيقتيها فى أحدث ظهور لهم.



وظهرت مي ببنطلون احمر وتوب أحمر قصير، كما يتوجد بالتوب شال طويل من نفس قماشة البنطلون، واعتمدت مي على مكياج منسق مع الإطلالة مع شعر مموج.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان فيلم "محمد حسين" الذى يعرض حاليا بدور العرض، والذي قدمته مع الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.



وتدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.