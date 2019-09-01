العسكري يتلقى دعوة من الأمم المتحدة لحضور الاجتماعات التحضيرية لـ COP 14

تلقى الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وأستاذ علوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، دعوة من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لحضور الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف COP 14.
وتقام الاجتماعات التحضيرية لـــ COP 14 بالعاصمة الهندية نيو دلهي، خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر الجاري، حيث تعقد المشاورات الإقليمية للبلدان الأطراف والمتأثرة في مرفقات التنفيذ الإقليمي للاتفاقية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان الأطراف في شمال البحر المتوسط ووسط وشرق أوروبا.
ويشارك العسكري في مناقشات اليوم المخصص لتأثير العواصف الرملية والغبار على البيئة والتغيرات المناخية، وسيكون هذا اليوم بمثابة منبر لإلهام وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة والشركاء المشاركين في القضايا المتعلقة بهذا التأثير، سواء من السياسيين وصناع القرار أو التنفيذيين والعلماء والخبراء إلى الممارسين الميدانيين والمجتمعات المحلية، وفرصة لتبادل المعرفة وتنمية قدرات أصحاب المصلحة المهتمين.
وستساهم نتيجة المناقشات في نهاية المطاف في مداولات مؤتمر الأطراف بشأن العواصف الترابية والتصحر والمنتديات الأخرى ذات الصلة، كما سيتم إطلاق المبادرات والبرامج والمنتجات والمشاريع المتعلقة بـالحد من تأثير التصحر، بما في ذلك تحالف الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية.
ومن المقرر أن يتم إصدار خريطة أساسية عالمية لمصادر العواصف الترابية والتصحر وكذلك إبراز الجهود المستمرة والإجراءات المستقبلية في معالجة تأثير هذه العواصف.
ويشارك الدكتور هشام العسكري أيضا خلال تواجده بالهند في الدورة الثامنة عشرة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC) 18) والدورة الرابعة عشرة للجنة العلوم والتكنولوجيا (CST 14) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها في مركز إكسبو الهند ومارت خلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أنه قد تم اختيار الدكتور هشام العسكري كأحد العلماء القلائل من بين (200 عالم حول العالم) للمشاركة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ([email protected]) وهي هيئة الأمم المتحدة لتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ بجانب العالم الجليل الدكتور إسماعيل عبد الجليل (المدير السابق لمركز أبحاث الصحراء).
وتقام الاجتماعات التحضيرية لـــ COP 14 بالعاصمة الهندية نيو دلهي، خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر الجاري، حيث تعقد المشاورات الإقليمية للبلدان الأطراف والمتأثرة في مرفقات التنفيذ الإقليمي للاتفاقية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبلدان الأطراف في شمال البحر المتوسط ووسط وشرق أوروبا.
ويشارك العسكري في مناقشات اليوم المخصص لتأثير العواصف الرملية والغبار على البيئة والتغيرات المناخية، وسيكون هذا اليوم بمثابة منبر لإلهام وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف أصحاب المصلحة والشركاء المشاركين في القضايا المتعلقة بهذا التأثير، سواء من السياسيين وصناع القرار أو التنفيذيين والعلماء والخبراء إلى الممارسين الميدانيين والمجتمعات المحلية، وفرصة لتبادل المعرفة وتنمية قدرات أصحاب المصلحة المهتمين.
وستساهم نتيجة المناقشات في نهاية المطاف في مداولات مؤتمر الأطراف بشأن العواصف الترابية والتصحر والمنتديات الأخرى ذات الصلة، كما سيتم إطلاق المبادرات والبرامج والمنتجات والمشاريع المتعلقة بـالحد من تأثير التصحر، بما في ذلك تحالف الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية.
ومن المقرر أن يتم إصدار خريطة أساسية عالمية لمصادر العواصف الترابية والتصحر وكذلك إبراز الجهود المستمرة والإجراءات المستقبلية في معالجة تأثير هذه العواصف.
ويشارك الدكتور هشام العسكري أيضا خلال تواجده بالهند في الدورة الثامنة عشرة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC) 18) والدورة الرابعة عشرة للجنة العلوم والتكنولوجيا (CST 14) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها في مركز إكسبو الهند ومارت خلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أنه قد تم اختيار الدكتور هشام العسكري كأحد العلماء القلائل من بين (200 عالم حول العالم) للمشاركة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ([email protected]) وهي هيئة الأمم المتحدة لتقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ بجانب العالم الجليل الدكتور إسماعيل عبد الجليل (المدير السابق لمركز أبحاث الصحراء).