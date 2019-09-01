العسكري يتلقى دعوة من الأمم المتحدة لحضور الاجتماعات التحضيرية لـ COP 14

البيئة المصرية دعت له من نيروبي.. مصر تنضم للدول الصناعية الكبرى في ميثاق ميتز.. أبرز مبادئه إلزام الدول بالحفاظ على التنوع البيولوجي.. ودبلوماسي: الصين وأمريكا مصدر 49% من نسبة تلوث العالم