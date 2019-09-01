باديكير السمك أغرب طرق العناية بالقدمين .. فيديو

باديكير السمك هو باديكير تقوم فيه سمكة جارا روفا ويجري بوضع القدم في حوض من الأسماك التي تتغذى على الجلد الميت تاركا الجلد السليم ينمو فتعطي شعور جميلا مدغدغا يشعر بالضحك في البداية ثم يساعد على الاسترخاء.



رصدت صدى البلد حوارا مع محمد نعوم صاحب الفكرة.



في البداية قال محمد نعوم صاحب الفكرة، إن الفكرة جاءت بدأت عندما كان يقضي شهر العسل مع زوجته وشاهد سبا السمك في إحدى الدول بالخارج و فكر في تنفيذ الفكرة بمصر فقام بدراستها جيدا ثم بدأ في تنفيذها.





موضحا ، أن الهدف الأساسي منها هو عمل باديكير ومساج يساعد على نعومة القدمين و الماء الدافئ أيضا يساعد على الاسترخاء.



وأكد محمد نعوم صاحب الفكرة على أن هذه الأسماك صغيرة لا تمتلك أسنانا وأن هناك خطوات متبعة قبل وضع القدم في الحوض وهي غسل القدمين جيدا بالماء و الغسول المخصص ثم تنشيفها.





وأضاف، أن السمك لا يمكنه نقل الأمراض أبدا وأن الحوض يتم تعقيمه لمدة دقيقتين ولكنه للتأكد تمام التأكيد من التعقيم يتم ترك مده ١٠ دقائق بين كل عميل والآخر.



مبينا أنه عند وضع باديكير السمك على قدميك لأول مرة ينتابك شعور بالضحك ثم تشعر بالراحة و الاسترخاء.