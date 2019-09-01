القومي لحقوق الإنسان يناقش قانون الجمعيات الأهلية

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المزمع عقده يومي 5 و4 سبتمبر 2019 تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة".



وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.



ويناقش الملتقي قانون تنظيم العمل الأهلي "الجمعيات الأهلية"، الامتثال لمعايير حقوق الإنسان وفق الدستور والالتزامات الدولية، مسار المراجعة الدورية الشاملة في مصر، مسار خطة التنمية المستدامة 2030، - قضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، تلبية احتياجات التنمية في المناطق الأكثر حاجة، تعزيز التمكين للفئات الأولي بالرعاية.



ويشارك في الملتقي عدد من "الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والهيئات المعنية".

