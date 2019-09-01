محافظ الدقهلية: مكافأة 10 أيام للعاملين بمستشفى بلقاس

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مدينة بلقاس، وعددا من الأقسام بمستشفى بلقاس المركزي شملت الاستقبال والأشعة والباطنة والأطفال والعناية والقسم الاقتصادي.



وأشاد شاروبيم -بحسب بيان الأحد- بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى ومستوى النظافة وتواجد الأطباء وفرق التمريض وحسن سير العمل واستمع للمتواجدين بالمستشفى من المرضى وذويهم والمترددين للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمة والذين أبدوا استحسانهم للأداء.



وقرر محافظ الدقهلية صرف مكافأة مالية 10 أيام لجميع العاملين بالمستشفى لما شاهده ولمسه من حسن أداء ورضى المرضى والمواطنين عن أداء فرق العمل بالمستشفى.



كما تفقد محافظ الدقهلية عددًا من شوارع المدينة شملت شارع سامح وشارع الثورة وشارع الكورنيش والتي تم رصفها منذ أيام قليلة بطول 2.5 كيلو متر بتكلفة 6 ملايين جنيه، ووعد باستكمال رصف شوارع المدينة بالكامل في أقرب وقت، وأثنى على مستوى النظافة بشوارع المدينة.



كما تفقد محافظ الدقهلية مشروع الصرف الصحي خلف دار الأيتام والذي تبلغ تكلفته 12 مليونا و500 ألف جنيه وينتهي في الثلاثين من يناير المقبل ليخدم مدينة بلقاس.



وزار شاروبيم مجلس مدينة بلقاس للاطمئنان على انضباط العمل والعاملين وتفقد المركز التكنولوجي برئاسة المجلس وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المواطنين وسرعة تقديم الخدمة ،كما تفقد منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وأكد أنه لا تهاون فيها وانه لن يقبل التقصير والتقاعس في انجازها تحت أي مبرر.