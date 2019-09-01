سويت_سبتمبر يتصدر تويتر.. ومغردون: حلو الشهر دا يا عماد؟

تصدر #سويت سبتمبر الساخر موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث تصدر الهاشتاج بعد سخرية على طول شهر أغسطس وقربه من فصل الشتاء.



جاءت تعليقات المغردين ساخرة على الهاشتاج وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "يجعله سويت سبتمبر يارب.. سويت سبتمبر يا جماعه انشالله .. اتمنى أنه يبقى سويت سبتمبر عشان اقسم بالله ما شوفت يوم عدل فى السنة دي.. ده بينه هيبقي سويت سبتمبر زي العسل ان شاء الله.



وتابع آخرون: "حلو الشهر دا يا عماد؟.. إلا حلو، سويت سبتمبر ياجدع".

