اخبار التعليم .. مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية .. تعاون جديد بين جامعتي الجلالة وهيروشيما

نشر "صدى البلد" اليوم، الأحد العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم.
فرصة جديدة لتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية حتى 4 سبتمبر
التعليم العالي: 170 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهادات الفنية
التعليم العالي: 127 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن
تعليم الوادى الجديد يطلق إشارة البدء فى مشروع الـ 1000 عبقرى
قبول 950 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في الوادي الجديد
مواعيد فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة
مؤشر البحث العلمي: الدولة تكرم 2215 عالمًا مصريًا
التعليم العالي: تعاون بين جامعتي الجلالة وهيروشيما خلال الفترة المقبلة
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية الإعدادية والثانوية
تفاصيل مشاركة طلاب الأزهر في أسبوع الفنون بالإسكندرية
الشباب يتصدر القيادة بجامعة بني سويف.. وحسن: نعمل جميعا من أجل المصلحة العامة
طب بيطرى الوادى الجديد تنظم قوافل طبية لعلاج المواشي بالقرى
فرصة جديدة لتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية حتى 4 سبتمبر
التعليم العالي: 170 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهادات الفنية
التعليم العالي: 127 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن
تعليم الوادى الجديد يطلق إشارة البدء فى مشروع الـ 1000 عبقرى
قبول 950 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في الوادي الجديد
مواعيد فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة
مؤشر البحث العلمي: الدولة تكرم 2215 عالمًا مصريًا
التعليم العالي: تعاون بين جامعتي الجلالة وهيروشيما خلال الفترة المقبلة
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية الإعدادية والثانوية
تفاصيل مشاركة طلاب الأزهر في أسبوع الفنون بالإسكندرية
الشباب يتصدر القيادة بجامعة بني سويف.. وحسن: نعمل جميعا من أجل المصلحة العامة
طب بيطرى الوادى الجديد تنظم قوافل طبية لعلاج المواشي بالقرى