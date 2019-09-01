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تعليم

اخبار التعليم .. مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية .. تعاون جديد بين جامعتي الجلالة وهيروشيما

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:03 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
قســـم التعليــــم
نشر "صدى البلد" اليوم، الأحد العديد من الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بالجامعات والتنسيق ووزارة التعليم العالي، وجميعها أخبار تهم طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون حاليًا لاختيار الكلية التي ستحدد مصيرهم.

فرصة جديدة لتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية حتى 4 سبتمبر

التعليم العالي: 170 ألف طالب سجلوا في تنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالي: 127 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

تعليم الوادى الجديد يطلق إشارة البدء فى مشروع الـ 1000 عبقرى

قبول 950 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في الوادي الجديد

مواعيد فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة

مؤشر البحث العلمي: الدولة تكرم 2215 عالمًا مصريًا

التعليم العالي: تعاون بين جامعتي الجلالة وهيروشيما خلال الفترة المقبلة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإسلامية الإعدادية والثانوية

تفاصيل مشاركة طلاب الأزهر في أسبوع الفنون بالإسكندرية

الشباب يتصدر القيادة بجامعة بني سويف.. وحسن: نعمل جميعا من أجل المصلحة العامة

طب بيطرى الوادى الجديد تنظم قوافل طبية لعلاج المواشي بالقرى

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