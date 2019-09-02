طريقة بسيطة.. للبحث عن صورك باستخدم ميزة جوجل الجديدة

ينزعج بعض مستخدمي الهواتف الذكية من البحث والتمرير في معرض الصور من خلال 2567 صورة للعثور على الصورة التي يريدونها، ولحسن الحظ تتيح شركة جوجل "Google" الأمريكية، ميزة جديدة من خلال تطبيق صور جوجل "Google Photos".



ويمكنك من خلال هذه الميزة البحث عن الصور التي تحتوي على نصوص فيها حتى تتمكن من العثور بسرعة على ما تبحث عنه، بالإضافة إلى أنه يمكنك حتى نسخ النص ولصقه في أي مكان آخر، وإليك كيفية استخدام هذه الميزة وفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني.



1. افتح تطبيق صور جوجل "Google".



2. اضغط على شريط البحث اكتب ما تبحث عنه، على سبيل المثال، إذا كنت قد التقطت لقطة شاشة في خرائط جوجل لمقهى تريد تجربته، فاكتب قهوة أو اسم النشاط التجاري.



3. وبمجرد أن تظهر لك جوجل الصورة لك، قم بالضغط عليها.



4. اضغط على زر "Google Lens" في أسفل الشاشة.



5. ستقوم جوجل بتظليل النص الموجود في الصورة، حدد الكلمات التي تريد نسخها.



6. اضغط على نسخ النص "Copy text".



7. الآن يمكنك لصق النص أينما تريد، كما هو الحال في تطبيق الرسائل أو في المتصفح.



