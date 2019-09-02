زراعة البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن تسعير القطن بدور الانعقاد المقبل

قال النائب رائف تمراز ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن لجنة الزراعة ستناقش عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.



وأشار تمراز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة تتضمن المطالبة بتسعير القطن ، خاصة وان الشركة القابضة للأقطان وضعت مزايدة له بـ2200 جنيه، ما أثر على الفلاح بشكل سلبى.



وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هذا السعر غير مجز، ولابد ان تقوم الحكومة بالإعلان عن سعر استرشادى وتضامنى، حتى لا يؤثر على الفلاح ويجعله ينصرف عن زراعة السكر ويقوم بزراعة الأرز.



طلبات احاطة بيانات عاجلة عن القطن وعدم تسعيره البرور الشركة القابضة للاقطان مزايدة بـ 2200 جنيه اثر على الفلاح سعر غير مجزى الحكومة تعمل سعر استرشادى تضامنى يؤثر على الفلاح ينصرف عن السكر ويذهب للأرز يحقق هامش ربح للفلاح.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

