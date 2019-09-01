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63 وحدة صحية بأسوان.. انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص السمع لدى حديثي الولادة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:48 م
فحص السمع لدى حديثي
فحص السمع لدى حديثي الولادة
شاذلى عبد الفتاح
انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة فى محافظة أسوان، الأحد، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، في بيان، أن أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال بدأت فى 63 وحدة صحية على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة . 

وأشار إيهاب حنفى إلى أن أعمال المبادرة تهدف إلى إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثى الولادة لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته. 

كما أوضح حنفى أن المبادرة تُلزم أولياء الأمور بالكشف عن ضعف السمع للأطفال وإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة حيث سيتم تنفيذ المسح الإلزامى على المواليد بدءًا من ذلك اليوم وسوف يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها. 

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تجهيز 63 وحدة رعاية أولية من الوحدات المنوط بها إعطاء التطعيمات الأساسية للأطفال وتسجيل شهادات الميلاد بمختلف مراكز ومدن المحافظة على أن تخدم كل وحدة القرى المجاورة لها، كما تممسبقًا تدريب العاملين بالوحدات الصحية على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان تحقيقجودة عالية من النتائج الطبية فى هذا الشأن.

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