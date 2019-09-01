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تعليم

الأعلى للجامعات: بدء قبول طعون تشكيل اللجان العلمية من اليوم ولمدة أسبوع

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:02 م
المجلس الاعلى للجامعات
المجلس الاعلى للجامعات
قســـم التعليــــم
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه بدأ اليوم في قبول الطعون على الأسماء الواردة في تشكيل اللجان العلمية للدورة الثالثة عشرة.

وقال المجلس عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن باب قبول الطعون سيظل مفتوحا لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم الأحد 2019/09/01م ولمدة أسبوع.

وأضاف المجلس: أنه على مقدم الطعن أن يسلمه شخصيًا بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات داخل حرم جامعة القاهرة ويكون مدعمًا بالمستندات الدالة على أسباب الطعن.

كان الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أعلن عن رفع التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الثالثة عشر (2022/2019) على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات مساء الخميس الموافق 29 أغسطس، مشيرًا إلى أنه لا يعتد بأية قوائم أخرى سبق نشرها بشكل غير رسمي حتى إن كانت موقعة أو مختومة حيث إن جميع النسخ السابقة كانت نسخ تجريبية و غير نهائية.

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