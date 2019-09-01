ضبط مصنع يبيع أدوية بيطرية مخالفة في الدقهلية

صرّح الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، بأنه تم ضبط مصنع بنطاق إدارة أجا البيطرية يقوم ببيع وتداول أدوية بيطرية ليس لها تسجيلات أو مستندات قانونية وصحية، مشيرا إلى أن المصنع يفتقر المصنع إلي التراخيص المطلوبة لهذا الشأن.



وقال "المنجي" في بيان، اليوم الأحد، إن هناك لجنة سرية برئاسته وبمشاركة من الرقابة التجارية أجرت حصرًا لجميع خامات التصنيع والأدوية التى تم ضبطها، والتحفظ عليها حتى العرض على النيابة.



وشدّد على استمرار الحملات التفتيشية علي مراكز الأدوية البيطرية.