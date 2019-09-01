1.18 مليار دولار من السعودية لدعم السلع الغذائية الأساسية لليمنيين

استمرارًا لمساهمة السعودية في تعزيز الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، واستكمالا للدفعات السابقة، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن منح الدفعة السادسة والعشرين من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي اليمني، لدعم السلع الغذائية الأساسية للأشقاء اليمنيين.



وكشف البرنامج، أن الدفعة الأخيرة التي تم تقديمها تبلغ 136.26 مليون دولار للبنك المركزي اليمني لدعم السلع الغذائية الأساسية، ولاسيما القمح والذرة والزيت والسكر والأرز والحليب، لافتًا إلى أن إجمالي الدعم المقدم للبنك المركزي اليمني لتلبية السلع الأساسية بلغ 1.18 مليار دولار.



وأودعت السعودية مطلع العام الماضي ملياري دولار في البنك المركزي اليمني، انطلاقًا من اهتمام المملكة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة بما في ذلك بيع المشتقات النفطية والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.



وجاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيداع مبلغ ملياري دولار، كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ولفتح آفاق جديدة يتم فيها تحسين الوضع المعيشي والإنساني للمواطن اليمني.