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التضامن تنقذ مشردين أحدهما مختل عقليا من شوارع الإسكندرية.. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:50 م
التضامن تنقذ مشردين
التضامن تنقذ مشردين
أحمد عبد العزيز
واصلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تقديم أوجه الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والمشردين بلا مأوى، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا.

ومن جانبه، قال رضا متولي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق التدخل السريع التابع للمديرية أنقذ حالتان بلا مأوى بكل من شارع شامبليون سور كوته.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في تصريح له، اليوم، أنه قد تبين أن الحالة الثانية لمختل عقليا.

وأشار "متولي"، إلى أنه قد تم إيداع الحالة مستشفى الأمراض العقلية ليتلقي كافة أوجه الرعاية اللازمة له.
التضامن تنقذ مشردين أحدهما مختل عقليا من شوارع الإسكندرية.. صور
التضامن تنقذ مشردين أحدهما مختل عقليا من شوارع الإسكندرية.. صور

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