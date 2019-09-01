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بعد فك الحظر.. أمريكا تراقب المهاجرين بـ حسابات مزيفة على مواقع التواصل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:04 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تراقب المهاجرين بحسابات وهمية على مواقع الت
دعاء أبوهشيمة
أصبح بإمكان مسؤولي الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة الأجانب الذين يسعون للحصول على تأشيرات أو الجنسية، حتى بعد سنوات من انتقاد المشرعين الأمريكيين لمنافسين أجانب لقيامهم بالشيء نفسه. حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، الناطق باللغة الانجليزية.

وحتى وقت قريب، كان قد تم حظر مسؤولي دائرة خدمات الهجرة واكتساب الجنسية من إنشاء ملفات شخصية وهمية، ولكن وزارة الأمن الداخلي (DHS) أصدرت مراجعة للخصوصية بتاريخ يوليو 2019، تلغي هذا الحظر، ولكن نشرتها على الانترنت يوم الجمعة.

وفققا للمراجعة، يمكن للمسؤولين في مديرية الكشف عن الاحتيال والأمن الوطني التابعة للوزارة أن يراقبوا الصفحات الشخصية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرة المشتبه فيهم، كي يقررون من الذي يسمح لهم بالدخول.

وقال تويتر لوكالة أسوشيتد برس أنه سيتم تقييم اقتراح وزارة الأمن الداخل الأمريكية، في حين الفيسبوك لم يعلق بعد. ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة تتعارض بشكل مباشر مع سياسات كل من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعية، التي تحظر صراحة انتحال الشخصية على منصاتهم. وقد اغلقت المنصتان مؤخرا أكثر من 200 ألف " حساب مزيف".

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