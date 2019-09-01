شوط أول مثير بين إيفرتون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم فريق إيفرتون على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



تقدم إيفرتون مبكرا عن طريق ريشالسيون في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ليرد وولفرهامبتون بهدف التعادل سريعا، في الدقيقة 9 من عمر المباراة.



وعاد وإيفرتون للتقدم مرة آخرى عن طريق النيجيري أليكس أيوبي في الدقيقة 12 منعمر اللقاء.



ويحتل إيفرتون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل وولفهرهامبتون المركز الـ 17 بـ 3 نقاط.