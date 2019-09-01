محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، منطقة شباب المدينة بحى الزهور لمتابعة مشكلة تجمعات الصرف الصحى بالمنطقة، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان محمد رئيس حى الزهور.



وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع المنطقة، والتقي بعدد من سكان المنطقة واستمع لشكواهم فيما يتعلق بالصرف الصحى وأوضح لهم أنه سيتم إنشاء محطة صرف جديدة بالقرب من المنطقة خلال الشهر القادم للحد من تكرار مشكلات الصرف الصحى.



ووجه محافظ بورسعيد مسئولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي وحي الزهور بسرعة الانتهاء من مشكلة الصرف والانتهاء من البنية التحتية للصرف بالمنطقة لتتواكب مع المحطة الجديدة الجاري إنشاؤها بالمنطقة.



كما أكد ضرورة التنسيق وتعاون السكان مع الأجهزة التنفيذية من خلال تكوين اتحاد ملاك واتحاد شاغلين لبحث مشكلات الصيانة وأعمال التطوير كى تتواصل مع الأجهزة المعنية ليتم انجاز الأعمال وحل المشكلات على وجه السرعة.

