ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:58 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، منطقة شباب المدينة بحى الزهور لمتابعة مشكلة تجمعات الصرف الصحى بالمنطقة، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان محمد رئيس حى الزهور.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع المنطقة، والتقي بعدد من سكان المنطقة واستمع لشكواهم فيما يتعلق بالصرف الصحى وأوضح لهم أنه سيتم إنشاء محطة صرف جديدة بالقرب من المنطقة خلال الشهر القادم للحد من تكرار مشكلات الصرف الصحى.

ووجه محافظ بورسعيد مسئولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي وحي الزهور بسرعة الانتهاء من مشكلة الصرف والانتهاء من البنية التحتية للصرف بالمنطقة لتتواكب مع المحطة الجديدة الجاري إنشاؤها بالمنطقة.

كما أكد  ضرورة التنسيق وتعاون السكان مع الأجهزة التنفيذية من خلال تكوين اتحاد ملاك واتحاد شاغلين لبحث مشكلات الصيانة وأعمال التطوير كى تتواصل مع الأجهزة المعنية ليتم انجاز الأعمال وحل المشكلات على وجه السرعة.
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة
محافظ بورسعيد: محطة جديدة للصرف الصحي بمنطقة شباب المدينة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لأهالي بورسعيد.. حل مشكلة الصرف بفاطمة الزهراء والسيدة نفيسة

محافظ بورسعيد يوجه بحل فوري لمشكلة الصرف الصحي.. ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء

استمرار حملة إنهاء مشكلة الصرف الصحي ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بمنطقة فاطمة الزهراء

ترشيحاتنا

يتفلسفون ويهرفون.. علي جمعة يرد على المشككين في فرضية الحجاب

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل وتدمير آلية عسكرية

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار بولاية تكساس.. مقتل 5 وإصابة 21 آخرين

لأول مرة بعد استقالته.. عامر حسين يرد على اتهامات مجاملته لـ الأهلي

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تبهر جمهورها بـ نيولوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

بـ تاج رأس.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر