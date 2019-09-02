ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم .. الإفتاء تجيب

قال الشيخ مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المضمضة والاستنشاق سُنة من سنن الوضوء وتكون 3 مرات.



وتابع أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال: ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟" أنها لا بأس بها وهى سنة يتبعها الناس فى الوضوء.



وحذر "عاشور" من المبالغة فى الاستنشاق والمضمضة، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يمكث الماء فى الفم لمدة طويلة، مضيفًا أن المبالغة فيهم مكروها ولا تفسد الصوم.

