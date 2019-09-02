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شيركو حبيب: الشعب الكردي له الحق في إقامة دولة خاصة به.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
مــحـــمـــد مــجــــدي - تصوير: صلاح مهدي
قال شيركو حبيب، مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، إن الشعب الكردي كبقية شعوب العالم، له الحق في إقامة دولة مستقلة.

وأضاف «حبيب» في حوار خاص لـ«صدى البلد» أن الأكراد أو الكرد في العالم أكثر من 50-60 مليون نسمة، ومن الطبيعي أن يكون لهم الحق في إقامة دولة مستقلة سواء في شمال سوريا أو تركيا أو العراق أو كردستان واحد.

وأوضح أن أكراد العراق يتمنون للشعب السوري السلام والاستقرار في بلادهم، قائلا: «نؤيد الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا».

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