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رياضة

تفينتي يتصدر الدوري الهولندي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اعتلى فريق تفينتي انشخيدة صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه اوتريخت 3 /1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة.

وسجل أيتور كانتالابييدرا الهدفين الأول والثالث لتفينتي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 22 و90 وتكفل هاريس فوكيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 68.

وجاء الهدف الوحيد لاوتريخت في الدقيقة 59 بواسطة ادريان دالماو قبل أن ينهي الفريق المباراة بعشرة لاعبين لطرد ليون جوارا في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد تفينتي في الصدارة إلى تسع نقاط بفارق الأهداف فقط عن فيليم تيلبورج.

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