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صاحبة مبادرة تأهيل المطلقات تكشف كواليس فوزها بلقب ملكة المسئولية.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:26 م
صاحبة مبادرة «بداية
صاحبة مبادرة «بداية جديدة تأهيل المطلقات»
عبد الصمد ماهر
قالت نجلاء عياد، صاحبة مبادرة «بداية جديدة تأهيل المطلقات»، إنها حصلت على لقب برنامج "ملكة المسئولية الاجتماعية" لعام 2019، الذي نظمته حملة المرأة العربية في دبي، متمنية أن يتم تطبيق البرنامج على أرض الواقع.

وأضافت «عياد» خلال حوارها مع برنامج « IN BOX» المذاع عبر فضائية «صدي البلد 2 »، أن المبادرة التي تعمل عليها عبارة عن تكامل بين جميع أفراد المبادرة، موضحة أنها كانت علي يقين بالفوز بالمسابقة علي الرغم من وجود الكثير من التحديات الكثيرة خلال عملية التقييم.

وأكدت صاحبة مبادرة «بداية جديدة تأهيل المطلقات»، أن المبادرة تم تدشينها منذ 6 سنوات لخدمة المرأة بصفة عامة وتأهيل المطلقات بصفة خاصة.

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