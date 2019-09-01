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فن

نجم مسرح مصر يرزق بمولوده الأول آدم

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:16 م
حامد الشراب
حامد الشراب
شيرى نبيل
رزق الفنان حامد الشراب، نجم مسرح مصر، بمولوده الأول "آدم"، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورة.

وعلق: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم أنبته نباتا صالحا، آدم حامد الشراب".

وتابع: "أجمل هدية لعيد جوازنا، فات سنة مع بعض وكانت أحلى سنة في حياتي كلها يا أجمل مريم فى الدنيا، ويا أجمل هدية ربنا رزقني بيها ودلوقتي ربنا رزقني بهدية تانية".

يذكر أن حامد الشراب احتفل بزفافه في سبتمبر الماضي، بفتاة "مريم" من خارج الوسط الفني.

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