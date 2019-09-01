توفير فرص عمل لهن.. تعرف على تفاصيل مبادرة تأهيل المطلقات.. فيديو

كشفت نجلاء عياد، صاحبة مبادرة «بداية جديدة تأهيل المطلقات»، تفاصيل ومهام أعضاء المبادرة قائلة تم تأسيس المبادرة منذ أكثر من 6 سنوات وتم اختيار فريق متطوع من كافة المحافظات.



وأضافت نجلاء عياد خلال حوارها مع برنامج « IN BOX» المذاع عبر فضائية «صدي البلد 2 »، أن المبادرة تضم ممثلين قانونيين واستشاريين نفسيين ومعلمين، هذا بالإضافة إلى رجال أعمال والهدف من المبادرة يكمن في توفير فرصة عمل للمطلقات وإدماجها في المجتمع بصورة طبيعية دون النظرة التي يأخذها البعض عن المطلقة.



وأكدت نجلاء عياد صاحبة مبادرة «بداية جديدة تأهيل المطلقات»، أن المبادرة تهدف إلى تأهيل المطلقة وخروج نشأ وطفل سوي بعيدًا عن المعارك التي تحدث بين الزوج والزوجة عقب الإنفصال.