خوفا عليها من الهروب .. بيئيون يحذرون من التطفل على عروس البحر

تعتبر عروس البحر من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتحظى باهتمام وشغف جميع رواد رياضة الغوص بالبحر الأحمر خاصة السياح وهي وسيلة مهمة للترويج السياحى حيث تظهر بشكل كبير جنوب البحر الأحمر على سواحل مرسى علم ومن الأماكن التى تظهر بها ومعروف تواجدها هناك منطقة ابو دباب ووادى الجمال ومنطقة حماطة وسطايح.



يقول الدكتور أحمد شوقي حاصل على دكتوراه البيولوجيا البحرية إن عروسة البحر كائن ثديي يتنفس الهواء الجوي وهو مهدد بخطر الانقراض وإعداده قليله جدا في ساحل البحر الأحمر المصري و تعتبر مرسي علم أحدي مناطق تواجدها، حيث تتميز كل منطقة يتواجد حيوان واحد فقط يتردد عليه العديد من المراكب السياحية التي تقوم بإنزال السائحين فوقها لمشاهدتها والسباحة معها.



ويطالب شوقى شركات السياحة التركيز على التوعية البيئية للسائحين ومرشدي الغوص والسنوركل خاصة، بالإضافة إلي قائدي الوحدات البحرية خاصة القوارب المطاطية والسريعة منها.



وكشف شوقى انه بعد قيام عروسه البحر بتناول نوبه الغذاء، فإنها تصعد إلي السطح لتناول أنفاسها على ٣ فترات تقريبا كل منها مدته ثانيتين تلتقط الهواء الجوي ثم تستريح قليلا حوالي من ١٠ الي ٢٠ ثانيه ، ثم في الفترة الرابعة تأخذ نفس أكثر عمقا حوالي ٤ ثواني لأنها تغوص بعد ذلك للقاع لتناول غذاءها لمدة تتراوح من دقيقتين الي ٤ دقائق ثم تصعد إلي السطح وهكذا.



وأضاف شوقى انه أثناء الصعود فأن السائحين يتسارعون للسباحه فوق عروسه البحر بدون أهتمام أو أحساس تجاه هذا الكائن النادر الوجود في مصر، وبالتالي فإن سلوكه كما شرحنا سوف يختلف ويهرب من المنطقة وبالتالي لم يستكمل نوبه غذائه في هذا التوقيت في هذه المنطقة ويضطر إلي تغيير سلوكه من الغذاء إلي السباحة بسرعة والهروب وهذا يستهلك طاقة كبيرة لم يكن من المطلوب فقدها في هذا التوقيت، بالإضافة إلي عدم استمتاع السائحين بمشاهدته.



ومن جانبها قالت هبة شوقي المدير التنفيذى لجمعية هيبكا ان هناك معاهدات بيئية تمنع صيد تلك الكائنات البحرية المهددة بالانقراض حيث ان تواجدها نادر كما انها كبيرة الحجم حيث يصل حجمها 500 كيلو وزن وطول يتعدى فى بعض الاحيان 3 أمتار وهى من أشد الكائنات البحرية خوفا على صغارها الأمر الذى قد يتسبب فى امتناعها عن التكاثر إذا ما وجدت ان البيئة المحيطة قليلة الغذاء.

