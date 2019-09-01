عميلة للمخابرات الروسية.. ما قصة الفتاة التي باعت البوظة مرتين لـ بوتين؟





من الواضح أن نفس الشركات تعمل في معرض 'ماكس' كل عام، أو العديد من الشركات تعمل هناك مجددًا كل عام، من بينهم باعة المثلجات أيضًا".



أما الفتاة فقد تحدثت لقناة " إن تي في" الروسية عن وجودها في نفس المكان قائلة " شركتنا تتولى تنظيم التجارة والتغذية في فعاليات معرض "ماكس" للمرة الثالثة، وأشارك في هذا العمل مع فريقي للمرة الثالثة أيضا".



ليست بائعة عادية

وعن كونها باعت البوظة لبوتين مرتين قالت الفتاة: "هذه مجرد مصادفة"، مؤكدة أنها ليست "بائعة عادية"، بل "مديرة في فريق تنظيم التغذية"، حسب قولها.



لفتت فتاة شقراء تدعى يكاترينا سافرونوفا، الأنظار إليها، بعد بيعها "البوظة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء معرض ماكس للطيران الدولي، والذي أقيم في روسيا منذ أيام.إذ كشف الإعلام الروسي أن يكاترينا، هي نفس الفتاة الشقراء التي باعت أيضًا البوظة للرئيس بوتين في الدورة الماضية لمعرض ماكس، والذي عقد قبل عامين في روسيا.وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن إذا ما كانت الفتاة الروسية تظهر في هذه المناسبات عن عمد، وما إذا كانت عملية للمخابرات الروسية.بدأت القصة حين اشترى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البوظة من الفتاة الروسية، هنا انتشر خبر الفتاة في وسائل الإعلام الروسية والدولية، وعرفت إعلاميًا باسم " فتاة البوظة".نسجت خيوط الشائعات حول الفتاة الشقراء وهل وجودها مرتين في نفس المكان صدفة أم قصد ليجيب المتحدث باسم الرئيس بوتين، ديمتري بيسكوف، إجابة تحتمل كل الأوجه.قال بيسكوف "إن الفتاة يبدو أن رتبتها ليست أقل من عقيد في خدمة الحماية الفيدرالية. بأمانة، لا أعرف حتى إن كانت هي نفس البائعة أم لا.