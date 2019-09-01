هل يستفيد أتلتيكو مدريد من تسجيل أجويرو للأهداف

سجل الأرجنتيني كون أجويرو لاعب مانشستر سيتي هدفين أمس أمام فريق برايتون الإنجليزي في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفاز فريق مانشستر سيتي برباعية نظيفة على برايتون وأصبح في المركز الثاني خلفا لـ ليفربول برصيد 10 نقاط.



واحتل سيرجيو أجويرو صدارة هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 6 أهداف ويسعد نادى أتليتكو مدريد الإسباني بتسجيل لاعبه السابق للأهداف.



وكشف النادي الإسباني بأنه يتحصل على مكافأة قدرها 250,000 يورو في كل مرة يسجل فيها أغويرو 15 هدفا بالبريميرليج وذلك في بند وضعه النادي في العقد قبل بيعه للسيتي وحتى الآن حصل الفريق الإسباني على 4 ملايين يورو من النادي الإنجليزي بسبب اجويرو.