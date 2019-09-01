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سيارات

لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:57 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت بعض التقارير العالمية الخاصة بالسيارات ان الإصدار الإنتاجي لمازدا فيجن كوبيه الاختبارية من عام 2017 سيظهر لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات هذا العام في أكتوبر، وسيأتي كطراز كوبيه بأربعة أبواب، ولن تبدأ مبيعاته حتى عام 2022.

وحصلت مازدا فيجن كوبيه الاختبارية حصلت على إشارات التصميم من 2015 RX-Vision، حيث يمتلكان غطاء محرك كبير ولغة تصميم Kodo المُميزة للشركة , وتستخدم مازدا فيجن كوبيه الاختبارية محرك الشركة الجديد ذو الست أسطوانات مستقيمة سعة 3 لتر، مع نظام الإشعال الخاص بمازدا.

وسيحتوي أيضًا على تقنية هجينة خفيفة، ويقول التقرير الياباني إن مازدا تهدف إلى إنتاج 345 حصان من هذا المحرك.

وكانت أول إشارة لهذا المحرك ذو الست أسطوانات المستقيمة مع تقنية هجينة خفيفة،وقالت الشركة إن التقنية الهجينة ستُطرح في وقت ما بين عامي 2020 و2025 .
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور
لأول مرة.. سيارة مازدا فيجن كوبيه الجديدة بـ 4 أبواب .. صور

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