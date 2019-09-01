ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يقطع اجتماعه مع رئيس دولة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:33 م
بنيامين نيتانياهو
بنيامين نيتانياهو
`ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعه مع رئيس هندوراس وتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب التصعيد عند حدود لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.

وذكر الجيش في بيان اليوم الأحد أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".

وأضاف البيان "جيش الدفاع الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".

كان حزب الله أعلن منذ قليل أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال: صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان تجاه إسرائيل

الحرب على الأبواب.. حزب الله يعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل من بداخلها

جيش الاحتلال يرد على استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية

ترشيحاتنا

رينيه فايلر .. المدرب السويسري الجديد في عيون لاعبي الأهلي.. كيف يرونه؟

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

خسرها العرب في 45 دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن أقصر حرب في التاريخ

12 فئة محذوفة من التموين.. تعرف عليها

عشان تضمن رضاك.. إجراءات جديدة من الكهرباء لمنع أخطاء الفواتير

عقب أزمة رانيا علواني مع مشجعي الاهلي.. خالد مرتجي يغازل الجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

اطلالة غير موفقة وغريبة لـ أصالة.. الجمهور: شعر ومكياج أوفر

بـ تاج رأس.. ريم مصطفى تتألق بالأحمر