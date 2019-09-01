نتنياهو يقطع اجتماعه مع رئيس دولة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي

`ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعه مع رئيس هندوراس وتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب التصعيد عند حدود لبنان.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.



وذكر الجيش في بيان اليوم الأحد أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".



وأضاف البيان "جيش الدفاع الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".



كان حزب الله أعلن منذ قليل أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.

