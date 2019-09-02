مسئول كردستاني: دور مصر ريادي في دعم الشعوب وإحلال السلام بالمنطقة

قال شيركو حبيب، مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، إن مصر لها دور أساسي ومهم في المنطقة، ودور ريادي في دعم جميع الشعوب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



وأضاف «حبيب» في حوار خاص لـ«صدى البلد»، أن مصر بالنسبة للعراق كانت دائما الداعم والمؤيد للاستقرار في العراق، والحقوق القومية لجميع مكونات الشعب العراقي، وعلى سبيل المثال دعمها الحقوق القومية والدستورية للشعب الكردي، منذ زمن الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا.



وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا بين الجانبين المصري والعراقي في ملف مكافحة الإرهاب، لأن الشعب العراقي بصورة عامة والشعب الكردستاني بصور خاصة وقفوا جنبا إلى جنب مع الشعب المصري في مواجهة الإرهاب.



وأضاف أنه في الستينيات كان للأكراد ممثلا في ثورة أيلول، وكذلك كان لمصر السبق في استقبال الزعيم الكردي مصطفى البارزاني بعد عودته من الاتحاد السوفيتي، وهو أول زعيم عربي يستقبل زعيما كرديا.



وأكد مسئول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة أن مصر في الوقت الحاضر تدعم كل جهود السلام والتعاون والاستقرار في المنطقة، والعراق، ومصر كانت أول دولة عربية تفتح قنصلية لها في أربيل عاصمة إقليم كردستان.



وفيما يتعلق باحتياجات العراق في مرحلة ما بعد داعش من الدول العربية، قال «شيركو حبيب» إن على الدول العربية الآن أن تدعم العراق وإعمار العراق وكسب العراقيين، لأنه للأسف بعض الدول العربية بعد عام 2003 ظنوا أن العراق هو صدام حسين وصدام حسين هو العراق، إن العراق ليس ملكا لأي رئيس أو أي شخص، العراق ملك للجميع.



وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ، فقد تم إبعاد العراق عن كثير من الدول العربية، حتى في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية لم يعد هناك إشراك العراق فيها، ولكن بعد جهود بعض الدول العربية تمت إعادة العراق إلى جامعة الدول العربية، ونأمل أن يكون هناك دعم أكثر للعراق خلال المرحلة المقبلة.