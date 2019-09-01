صن الإنجليزية: انشيلوتي يريد إبراهيموفيتش في نابولي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رغبة الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس الأمريكي .



وأفادت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن المدرب الإيطالي لا يمانع في تواجد اللاعب السويدي هذا الصيف قبل غلق الانتقالات الصيفية ، حيث يغلق باب القيد يوم 2 سبتمبر المقبل .



وكان إبراهيموفيتش لاعبا سابقا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وقد أعلن سولشاير المدير الفني للفريق الإنجليزي رغبته أيضا في وجود السويدى معه بالفريق هذا الصيف.