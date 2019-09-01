صن الإنجليزية: انشيلوتي يريد إبراهيموفيتش في نابولي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رغبة الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس الأمريكي .
وأفادت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن المدرب الإيطالي لا يمانع في تواجد اللاعب السويدي هذا الصيف قبل غلق الانتقالات الصيفية ، حيث يغلق باب القيد يوم 2 سبتمبر المقبل .
وكان إبراهيموفيتش لاعبا سابقا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وقد أعلن سولشاير المدير الفني للفريق الإنجليزي رغبته أيضا في وجود السويدى معه بالفريق هذا الصيف.
وأفادت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن المدرب الإيطالي لا يمانع في تواجد اللاعب السويدي هذا الصيف قبل غلق الانتقالات الصيفية ، حيث يغلق باب القيد يوم 2 سبتمبر المقبل .
وكان إبراهيموفيتش لاعبا سابقا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وقد أعلن سولشاير المدير الفني للفريق الإنجليزي رغبته أيضا في وجود السويدى معه بالفريق هذا الصيف.