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رياضة

صن الإنجليزية: انشيلوتي يريد إبراهيموفيتش في نابولي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:47 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رغبة الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي لوس أنجلوس الأمريكي .

وأفادت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن المدرب الإيطالي لا يمانع في تواجد اللاعب السويدي هذا الصيف قبل غلق الانتقالات الصيفية ، حيث يغلق باب القيد يوم 2 سبتمبر المقبل .

وكان إبراهيموفيتش لاعبا سابقا بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وقد أعلن سولشاير المدير الفني للفريق الإنجليزي رغبته أيضا في وجود السويدى معه بالفريق هذا الصيف.

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