مبادرة لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

أطلق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مبادرة (معك .....من أجل التصالح وتقنين وضعك) ، ضمن الإجراءات التي تنفذها المحافظة لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف ، والتي تترجمها الحكومة في تنفيذ خطوات عملية لتفعيل القانون الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع والحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال منع تكرار التعديات على مساحات أخرى .



وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بأهمية التقدم بطلب التصالح لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء الموعد المقدر في 8 يناير 2020 ،وتوفير وإتاحة كافة المعلومات والشروط اللازمة التي يسأل عنها المواطن،وذلك بشكل واضح ومبسط لإعلام المواطنين بأماكن تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ، وشرح واضح ومفصل عن المستندات المطلوب استيفائها للتقدم بطلب التصالح في بعض المباني المخالفة .



وأمر محافظ بني سويف بحزمة من الإجرءات لتفعيل القانون وتحقيق إنجاز أفضل في هذا الملف الهام منها : إعداد بانرات لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية التقدم لتقنين أوضاعهم بحيث يتم تعليقها بالوحدات المحلية القروية والجمعيات الزراعية والميادين الرئيسية بالمدن،مع تكثيف الحملات التوعوية والندوات واللقاءات الجماهيرية بدواوين الوحدات المحلية بالمدن والقري، ومراكز الشباب،مع أهمية أن تتضمن المادة الدعوية بالمساجد والكنائس توعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم ، مع عقد ورش عمل لتدريب أعضاء منظومة العمل على بنود القانون وأليات تنفيذه ، وتشكل لجان مختصة لديها القدرة على تقديم الإجابات الواضحة لاستفسارات المواطنين بهذا الشأن.



وكلف محافظ بني سويف مسؤولى الإعلام والبوابة الإليكترونية والصفحة الرسمية للمحافظة بإعداد بانرات وفيدوهات توضيحية تتضمن كل المعلومات والبيانات اللازمة ليتم نشرها عن طريق وسائل الإعلام المتنوعة ، وعلى المنافذ الإعلامية الرسمية المتاحة للمحافظة مثل : الصفحة الرسمية والبوابة الإليكترونية للمحافظة ، وقناة المحافظة على اليوتيوب ، وحساب المحافظة على تويتر وماسنجر لزيادة وعى المواطن بأهمية تقنين وضعه طبقا لقانون 17 لسنة 2019.



كما كلف المحافظ السكرتير العام اللواء عصام العلقامي بعقد اجتماعات متكررة لمراجعة الموقف التنفيذي بهذا الملف من خلال تشكيل أمانة فنية تحتوي على فريق عمل متكامل يضم المختصين الفنيين والتنفيذيين المعنيين ، وأن يتم تحديد مواعيد حسب برنامج زمني لاجتماعات هذه اللجنة،مع التنسيق التام مع لجان فرعية بالوحدات المحلية للوقوف أولا بأول على تطورات الوضع ، وتذليل العقبات أولا بأول .



شدد محافظ بني سويف أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو تراخي في تحقيق أفضل نتائج لتفعيل القانون ، مؤكدا على الجميع أن يعمل تحت هدف واحد وهو تحقيق أعلى نسب في مجال تقنين أوضاع المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية مع الإلتزام بالإشتراطات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية .



تجدر الإشارة إلى أن المحافظة نفذت عدد من الإجراءات في إطار تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها،حيث يتم حاليا استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء لمكاتب تم تخصيصها لهذا الغرض بالوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، والتي يشرف عليها مباشرة رئيس الوحدة المحلية .



وكان محافظ بني سويف قد أصدر دليلا استرشاديا (في يوليو الماضي) يحتوى على القواعد المنظمة وآليات العمل بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ،وذلك لتسهيل وتنظيم عمل رؤساء الوحدات المحلية واللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض تتضمن كافة الاجرءات الخاصة بهذا الملف،وتم تشكيل أمانة فنية للجنة الفنية برئاسة مدير الإدارة الهندسية وعضوية كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة والتي تختص بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكيد من استيفائه لجميع المستندات الواردة باللائحة التنفيذية،بالإضافة إلى إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة بالمخالفة " إن وجدت" .



كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع التنفيذيين المعنيين للاتفاق على الآليات المنظمة،من أهمها:العمل الميداني المتواصل ،والتقاريراليومية لك المستجدات، والإلتزام بالإشتراطات الفنية لكل إجراء يتم تنفيذه،مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل بنتائج هذه الاجتماعات الذي تم عرضه على المحافظ وبناء على ذلك تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية في هذا الشأن .