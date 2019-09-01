بحثا عن الخير.. البترول تحفر 43 بئرا وتمسح 3950 مترا مربعا سيزميا بالصحراء الغربية عن طريق خالدة.. الشركة تصل لأعلي إنتاج لها في التاريخ أبريل الماضي

البترول تعلن:

- تحقيق 16 كشفًا بتروليًا بنسبة نجاح تصل إلى 80% من ذات الشركة

- تحقيق 16 كشفًا بتروليًا بنسبة نجاح تصل إلى 80% من ذات الشركة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمنطقة غرب كلابشة بإجمالي مساحة 1800 كم2، كما تم تنفيذ برنامج المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمنطقة شوشان بإجمالى مساحة 2150 كم مربع بنسبة ٦٥% من تلك المرحلة، وجار حاليا العمل على معالجة البيانات السيزمية للبرنامج.

أوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس خالد موافى، رئيس شركة خالدة للبترول، على وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة أتمت في سبتمبر 2019 أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد الدؤوب فى مجال البحث والاستكشاف كواحدة من أهم شركات إنتاج البترول في مصر، وأنها تدير 15 منطقة امتياز على مساحة حوالي 14 ألف كم مربع.

وأضافت أنها نجحت فى إنتاج أكثر من مليار برميل زيت خام ومتكثفات، و5 تريليون قدم مكعب غاز منذ تأسيسها، وأنها حرصت طوال تاريخها على تحقيق معادلة قطاع البترول فى الإنتاج وهى تعظيم الإنتاج وزيادة الاحتياطي، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق والالتزام بأداء عمليات آمنة لجميع الأنشطة في ظل منظومة متكاملة ومتوافقة مع الإجراءات والتطبيقات القياسية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.





وأكدت أن متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2018/2019 بلغ حوالي 162 ألف برميل زيت خام متكثفات، وحوالى 752 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1700 برميل.





وقال المهندس خالد موافى إنه استمرارًا للأداء المتميز الذي اتسمت به في مجال البحث والتنقيب وإنتاج الزيت والغاز، فقد تم خلال العام المالي الماضى تحقيق مزيد من الإنجازات، والتى تأتى تتويجًا لجهود العاملين وتعكس الدعم غير المحدود الذي تتلقاه الشركة من الوزارة والتعاون البناء للشريك الأجنبي.





وأضاف أن الإنتاج شهد خلال العام المالي الماضى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت خالدة أعلى معدل إنتاج يومي من الزيت الخام تجاوز 141 ألف برميل في أبريل الماضى، كما شهد العام أعلى إنتاج سنوى للزيت الخام فى تاريخ خالدة بتحقيق أكثر من ٤٩ مليون برميل.





وأوضح أنه تم إنفاق 667 مليون دولار، وتحقيق 16 كشفًا بتروليًا بنسبة نجاح تصل إلى 80%، وقد ساهمت هذه الاكتشافات بالإضافة إلى عقود التنمية فى إضافة احتياطى يقدر بحوالي 28 مليون برميل مكافئ من الزيت الخام.





ورصدت النتائج أنه من بين الاكتشافات المميزة التي تحققت؛ كشف غرب قصر– ×١ وكشف غرب هيرونيفر – 6X وكشف جنوب شرق منصور– 1X و كشف شمال تانجو– 1X، وكشف بيرونى– 1X.





وأشار المهندس خالد موافى إلى أنه تم خلال العام المالي الحالي حفر 43 بئرا لتنمية الاحتياطيات المؤكدة، وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة منها 36 بئرًا منتجة للزيت الخام و4 آبار منتجة للغاز، كما تم تنفيذ 160 عملية إعادة إكمال منها 64 عملية بحقول الزيت و12 عملية بحقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 27 بئرًا استكشافية.



