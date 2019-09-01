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بدء تدريب العاملين بالمحليات على تنمية المهارات في سقارة .. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:47 م
صدى البلد
ايمان البكش
بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات التى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي الجديد 2019/2020، وينفذ المركز خلال الاسبوع الحالى 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور وهى حقيبة تدريبية جديدة تنفذها الوزارة لأول مرة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل شكاوى المواطنين ورفع كفاءة العاملين فى إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات .

وتشمل الدورات تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعدين فى مجالات أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

يذكر أن الدورات الاربع يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات وتستمر لمدة 5 أيام .

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