اختيار 19 بجامعة الفيوم في لجان ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين

صرح الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بأنه تم اختيار (19) من أساتذة جامعة الفيوم في تشكيل لجان ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة 13 خلال الفترة 2019-2022 على مستوى جامعات مصر.



تم اختيار الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب مرسي عبد العال نائب رئيس جامعة الفيوم السابق لشئون التعليم والطلاب والأستاذ بكلية السياحة والفنادق كمقرر للجنة ترقيات الأساتذة بقطاع السياحة والفنادق .



وأضاف أن مهمة اللجان العلمية للترقيات تقوم على فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والكليات التابعة لإشراف وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.



ويشمل القرار عمل عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم كمقررين أو كأعضاء بلجان الترقيات سواء للأساتذة أو الأساتذة المساعدين.



وفيما يتعلق بأعضاء لجان ترقيات الأساتذة تم اختيار أ.د فريد حيدر (كلية دار العلوم ) بقطاع الدراسات الأدبية و أ.د أحمد عبدالفتاح هواري وأ.د فوزي الهادي و أ.د محمود عرفات و أ.د وفاء يسري (بكلية الخدمة الاجتماعية) بقطاع الخدمة الاجتماعية.



أما أعضاء لجان ترقيات الأساتذة المساعدين ، فتم اختيار أ.د آمال ربيع (كلية التربية) بقطاع الدراسات التربوية و أ.د عوني قنصوة و أ.د محمود فتحي (كلية الخدمة الاجتماعية) بقطاع الخدمة الاجتماعية.



أما أعضاء لجان ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين تم اختيار أ.د هناء شويح (كلية الآداب) و أ.د محمد فهيم (كلية دار العلوم) بقطاع الدراسات الأدبية و أ.د سوزان بكري (كلية السياحة والفنادق) بقطاع السياحة والفنادق و أ.د شحاته عبد الرحيم (كلية الآثار) بقطاع الآثار وأ.د أحمد أشرف وجدان (كلية الطب) بقطاع الدراسات الطبية وأ.د نبيل السيد حافظ وأ.د عبد العظيم محمد مصطفى (كلية الزراعة) بقطاع الدراسات الزراعية وأ.د مجدى توفيق حنا وأ.د إيهاب عقبة وأ.د شريف العطار (كلية الهندسة ) بقطاع الدراسات الهندسية.



