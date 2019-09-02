تجربة مثيرة لاستكشاف مقبرة أثرية .. أنوبيس حاميها وأوشابتي لخدمة المتوفي.. صور

تمر السنوات بالمئات والآلاف ويظل الفراعنة أصحاب أعظم حضارة،وهو ما لم يتعارض مع كون تلك الحضارة مثيرة للجميع،خاصة فكرة الحياة والموت والبعث والخلود في معتقدات المصري القديم،وهو ما يظهر بوضوع في مقابرهم ومحتوياتها من الداخل،وهو ما سعينا لاستكشافه في تجربة مثيرة داخل متحف طنطا الأثري.



خلال جولة كاميرا موقع صدي البلد في المتحف،رصدنا فاترينة مثيرة في الدور الثالث من المتحف،وتحتوي على مكونات مقبرة مصرية قديمة كاملة،ويمكن من خلالها إستكشاف ما كان موجودًا أو يصاحب المتوفي في رحلة الآخرة كما كان يعتقد المصري القديم،والذي كان يعتبر أن حياته الحقيقة تبدأ بعد الموت الذي لم يكن كما يعتقد سوى مرحلة انتقالية،وكان يصحب الميت في مقبرته كل ما يعينه على حياته الحقيقة بعد أن يستيقظ من موته.



وكشف لنا د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار أن تماثيل الأوشابتي تقوم بخدمة الميت بعد قيامه وتكون وهي بعدد أيام السنة،مشيرا إلي أن محتويات المقبرة تكشف سرا مثيرا عن معرفة المصريين القدماء،حيث أدركوا أن أول ما يفسد في الجسد هو الأحشاء،فصار يخرجها قبل بدء عملية التحنيط ويحفظها في أواني من الألباستر وأغطيتها على شكل الميت.



من جانبه قال لنا الدكتور عماد بدير مدير عام متحف طنطا أن المصريون القدماء أمنوا بعقيدة البعث بعد الموت في العالم الأخر،ولذلك إهتموت إهتماما بالغا بعمارة مقابرهم التي سوف ينعمون فيها بالخلود،وقد حرص المصري القديم علي تشييد جدران المقبرة من الحجر كي تقاوم الزمن وتكون خالدة الي الابد،كما حرص علي تزيينها وزخرفتها بمناظر الحياة اليومية التي تصور جانبا مما عايشه الإنسان في الحياة قبل مماته،وكذلك المناظر الدينية للألهة والطقوس المختلفة التي سوف يحتاج إليها في العالم الأخر.



وتابع:وحيث كان البعث مقرونا ببقاء الجسد،فقد حرص المصري القديم علي تحنيط جثمانه ووضعه داخل تابوت ليحفظه في غرفة الدفن بالمقبرة،وتوضع إلي جواره أواني الأحشاء التي تحتوي عليها،ثم يتم تزويد المقبرة بما يحتاجه من أثاث جنزي،ومن الأواني المختلفة للطعام والشراب وموائد القرابين،وكذلك الحلي والتمائم كي تكون في متناول يده عند الحاجة إليها بعد بعثه في العالم الأخر.



ومن أبرز محتويات المقبرة التابوت،حيث قال بدير أن الحضارة المصرية قامت علي عقائد دينية ترتكز علي مفهوم البعث والخلود،فكان الحفاظ علي الجسد من أهم العناصر الأساسية للقطوس الجنائزية،وقام المصريون القدماء بتحنيط جثث موتاهم لإبقاء الجسد سليما حتي تتعرف عليه الروح.

وإستطرد:وتبع تحنيط الجثمان حمايته روحيا وسحريا من خلال التمائم والتعاويذ ووضعه في التابوت لتأكيد حمايته،ونقشت التوابيت بمناظر العالم الأخر أو بالمناظر السحرية التي تساعد المتوفي علي التغلب علي أهوال العالم الأخر،كذلك التوابيت تأخذ شكل مستطيل حتي عصر الدولة الوسطي تطورت الي الشكل الأدمي.



وقال:كذلك هناك الأواني الكانوبية،والتي إستخدمها قدماء المصريين لحفظ أحشاء المتوفي بعد تحنيطه حيث اعتقدوا بأهمية تلك الأعضاء للمتوفي لكي يبعث من جديد في العالم الأخر،وكانت الأواني في البداية ذات أغطية مسطحة ثم أصبحت ذات رؤوس أدمية شكلها قريب من المتوفي،ولكن منذ عصر الأسرة الثامنة عشر أصبح لكل إناء غطاء مميز له شكل أحد أبناء حورس الأربعة ،لتوضع الأحشاء المنتزعة تحت حمايتهم.



وتابع:ويسمي الإناء الذي يأخذ شكل قرد البابون حابي وتحفظ فيه الرئة،والإناء الذي يأخذ غطاءه الشكل الأدمي يسمي إمستي وهو مسئول عن حفظ الكبد،والذي يأخذ غطاؤه شكل ابن أوي كان يسمي دوا موت اف وتحفظ به المعدة،أما الإناء الذي كان غطائه علي شكل صقر كان يسمي قبح سنو اف وتحفظ به الأمعاء



وخلال رصدنا لمحتويات المقبرة وجدنا مسند الرأس،وقال لنا مدير عام المتحف أن مساند الرأس كانت تدفن عادة مع المتوفي،وبخاصة أثناء عصر الدولة القديمة والوسطي،وكانت توضع في التوابيت تحت رأس المومياء،فهي المسئول بشكل أساسي عن رفع رأس المتوفي بطريقة سحرية أثناء البعث .



ورصدنا أيضا ختم باب المقبرة،وفسر لنا مدير عام المتحف وجوده قائلا:كانت عبارة عن أختام دائرية في أغلب الأحيان وتحمل صورة الإله أنوبيس،بإعتباره الإله الحارس للجبانة ومصور في هيئة حيوان ابن اوي رابض علي واجهة مقصورة أول تل مرتفع وأحيانا يصور أقله أسري مقيدين من الخلف،كناية عن عقاب من يحاول إنتهاك حرمة المقبرة،وكان يتم ختم الباب به بعد غلقه وتغطيته بالملاط بغرض وضع الباب تحت حمايته.