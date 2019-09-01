«وكيل النواب» يطالب دول أفريقيا بالتصديق على بروتوكول مالابو

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن لقاءه مع نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا، جمال بوراس تناول فرص الاستفادة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للاتحاد الإفريقي لإعطاء دفعة قوية لبروتوكول مالابو.



حث وهدان، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب اللقاء الذي عقد بمقر مجلس النواب اليوم، الدول الإفريقية على سرعة التصديق على بروتوكول مالابو، لإعطاء صلاحيات تشريعية حقيقية للبرلمان الإفريقي، ومشاركة الشعوب الإفريقية بصورة أكبر في اتخاذ قراراتها المصيرية.



لفت إلي أن اللقاء استعرض التجربة المصرية الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة، والارتقاء بالبنية التحتية، وإمكانية الاستفادة من هذه الخبرات المتراكمة والثرية، إلى جانب إلقاء الضوء على النجاحات الأخيرة التي حققها الاتحاد الإفريقي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في دفع عملية التنمية المستدامة بالقارة، وتعزيز التكامل الإفريقي، وإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية.