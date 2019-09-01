شرط وحيد لمد معرض أهلا للمدارس ..فيديو

قال رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، أحمد أبو جبل، إن فرصة مد فترة إقامة معرض أهلا بالمدارس بقاعة المؤتمرات كبيرة خاصة إذا وجد إقبال كثيف من العارضين والمواطنين.





وأكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية ، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" اليوم، الأحد، أن فكرة إقامة معرض أهلا بالمدارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تخفيفا للعبء عن المواطنين خاصة أنها ملاصقة لمترو أرض المعارض تسهيلا على الزوار من مشقة المسافة.





وأوضح رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية ، أن المعرض المقام حاليًا بأرض المعارض خاص بالغرفة التجارية أما باقى المعارض بباقى المحافظات هو تابع لغرف تجارية أخرى وتحت رعاية المحافظة المقام عليها.





وتنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا مدارس" في الأول من سبتمبر المقبل، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.



