ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعرف على حكم دار الإفتاء في المايوه الشرعي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
حكم دار الإفتاء في
حكم دار الإفتاء في المايوه الشرعي
القسم الديني 2
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن كل ما تلبسه المرآة ويستر جسدها بحيث لا يظهر أو يجسد شيئًا مما أمر الله ونبيه بستره كأن يكون رقيقًا يشف ما تحته، أو ضيقًا يصف الجسم ، فهو زي شرعي لا بأس به.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها.

وأشار الى أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون جائزًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا ارتداؤه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الصلاة بملابس ضيقة

الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس ضيقة

الإفتاء توضح حكم النقاب وتغطية السيدة عائشة وجهها في الحج

ترشيحاتنا

مدرب الأهلى الجديد .. رينيه فايلر يصل القاهرة لبدء مشواره مع المارد .. صور

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور

تركيا_تتاجر_بالسوريات .. ثورة على تويتر ضد أردوغان بسبب السوريات.. صور

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد يرفض التصريحات الصحفية .. ومؤتمر تقديمه بـ الجزيرة

الإفتاء تحدد شروط صلاة المرأة بالبنطلون .. فيديو

قطع جثتها لـ أجزاء .. محمد يقتل عشيقته لرفضها الزواج منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور