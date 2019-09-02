تعرف على حكم دار الإفتاء في المايوه الشرعي

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن كل ما تلبسه المرآة ويستر جسدها بحيث لا يظهر أو يجسد شيئًا مما أمر الله ونبيه بستره كأن يكون رقيقًا يشف ما تحته، أو ضيقًا يصف الجسم ، فهو زي شرعي لا بأس به.



وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها وقدميها.



وأشار الى أنه إذا كان المايوه ساترًا للعورة وليس رقيقًا يشف ما تحته أو ضيقًا يصف الجسم فيكون جائزًا، أما إذا كان ضيقًا أو يكشف العورة أو رقيقًا يشف ما تحته فيكون غير جائز شرعًا ارتداؤه.