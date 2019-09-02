الإفتاء تحرم بيع السجائر والتدخين بكل أنواعه

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع السجائر وتقديم الدخان للزبائن لا يجوز، مشيرًا إلى أن في المسألة تفصيل وخلاف .



وأضاف وسام في فديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الإسلام حرم على الإنسان كلَّ ما يَضر بالبَدَن حِسِيا أو مَعنَوِيا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى:﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]،مشيرًا إلى أن الطيبات كل ما عاد على الإنسان بالنفع الحسي أو المعنوي أو لم يضره، والخبائث كل ما ضرَّ الإنسان حسيًّا أو معنويًّا.



وتابع أن : الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقد روِي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لافتًا إلى أن الدراسات الطبية أثبتت أن التدخين بكل أنواعه مضرٌّ بصحة وبدن الإنسان، فيكون محرمًا.