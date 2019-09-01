الطفولة والأمومة : حملة "احميها من الختان" وصلت لأكثر من 3 ملايين مستفيد

اجتمعت اليوم الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالفريق الفني للبرنامج الدولي المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وصندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على ختان الإناث، وذلك في إطار زيارتهم لمصر.



حضر الاجتماع برونو مايس ممثل يونيسيف في مصر، ونافي ديوب منسق البرنامج الدولي المشترك، ونانكالي مقصود، كبير خبراء مناهضة الممارسات الضارة بيونيسيف المركز الرئيسي بنيويورك، والفريق الفني من منظمة يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



هدف الاجتماع إلى مناقشة قضية مكافحة ختان الإناث، وعرض الجهود الحثيثة التي اتخذتها مصر لمكافحة هذه الجريمة، وتبادل خبرات الدول في هذا المجال، كما قام الفريق الدولي بعرض أهداف الزيارة والمخرجات المتوقعة.



وعرضت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة جهود المجلس منذ عام 2003 وجهود البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث الذي نفذه المجلس في سبيل التوعية بخطورة هذه الجريمة.



كما عرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والجهود الحثيثة التي نفذتها اللجنة منذ انشائها برئاسة مشتركة بين كل من المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي ود. عزة العشماوي امين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تمت الاستعانة بالعديد من الآليات المتاحة كخط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة بالمحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة.



وأعربت عن سعادتها بوصول حملة احميها من الختان لأكثر من 3 ملايين مستفيد، كما لفتت الى أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى العديد من الاستشارات والبلاغات الخاصة بختان الإناث والتي وصل عددها حتى الآن 1488 اتصالا.



وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن انشاء اللجنة الوطنية يأتي في سياق التزام الدولة بالقضاء على ختان الإناث، كما أكدت على أهمية التعاون مع يونيسف مصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ودعمهم المستمر لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة.



كما قامت باستعراض مبادرة دوّي لتمكين البنات التي تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسيف وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع عدد من الهيئات والوزارات والتي تهدف الي دعم البنات وتمكينهن وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين وتقليل الممارسات الضارة على الفتيات ولا سيما زواج الأطفال وختان الإناث.



وفي نهاية الاجتماع أشاد الفريق الدولي بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وأعربوا عن سعادتهم بالنجاحات التي حققتها اللجنة.