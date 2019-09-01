محافظ المنيا يناقش الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المدارس التي تدخل الخدمة التعليمية للعام الدراسي 2019 /2020 تبلغ 44 مدرسة على مستوى المحافظة ، منها 21 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 16 مدرسة، و6 مدارس إحلال جزئي، ومدرسة واحدة احلال كلي.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز بالمحافظة وممثلي الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية.





وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية الدائم والمستمر لنهو كافة الإجراءات المطلوبة لبدء العملية التعليمية ، ضمانًا لحسن سيرها مع بداية العام الدراسي الجديد مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات، ورفع درجة الاستعداد لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية بالإدارات التعليمية التسع.





ناقش المحافظ عدد من المشاكل والتحديات التي تواجه بعض المدارس بالمراكز التسعة ،ووجه بالعمل على حلها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات حفاظًا علي المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع ، كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص مباني المدارس وإزالة اي عقبات أمام الموافقات الخاصة بها.



