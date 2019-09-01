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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب عاصمة جنوب ألاسكا

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف مركز زلزال ألاسكا أن زلزالا بلغت قوته 5.0 درجة ضرب جنوب ألاسكا، حيث شعر به المواطنين في عاصمة الولاية جونو.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال المركز أن الزلزال ضرب الساعة 8:32 مساء.، السبت ووقع الزلزال على بعد 70 كيلومترا غرب كلوكوان ، وهي قرية مكونة من حوالي 95 شخصا.

أفاد العديد من سكان ولاية جونو على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم شعروا بالزلزال. قام أحد الأشخاص بالتغريد: "كان العاصمة جونو قد تعرض لزلزال شعرت به بالفعل, كان سريري يتحرك فعليًا."

وكان قد
وقع آخر زلزال كبير ضرب ألاسكا في 30 نوفمبر ، عندما اندلع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة بالقرب من أنكوراج.

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