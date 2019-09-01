13 دولة عربية تشارك في مؤتمر سفراء الغد.. صور

انطلقت أعمال المؤتمر الأول لسفراء الغد الذي تنظمه المؤسسة الدولية للبروتوكول والإيتكيت بالتعاون مع المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية والفيدرالية العالمية لاصدقاء الامم المتحده وتحت رعاية نادي يونسكو اتحاد سفراء الطفولة العرب وبرئاسة الدكتور حسين رمضان ، بحضور الإعلامية، سلمي الشماع، والكابتن، وائل شيتوس، والمطرب، شادي شامل وشارك 13 دولة عربية العديد من الخبراء والمتخصصين واكاديمين والناشطين من مصر والوطن العربي.



واستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه الوطن العربي في المرحلة الحالية في ظل المتغيرات الدولية والعلمية والاجتماعية التركيز على مجالات ( الشباب –التعليم –السياحة – الصحة – اإل عالم – الدبلوماسية).



كما شارك ممثلون من 13 دولة عربية هي ( مصر – السعودية – الكويت - تونس – المغرب – الجزائر – ليبيا – السودان – سوريا – اليمن – فلسطين – جزر القمر – الصومال ) حيث تناول المؤتمر كلمة للاعلامية سلمي الشماع عن الإعلام وتأثيره في المجتمع وكلمة للدكتور احمد سامي مدير عام المؤتمر. عن الصحة.



وناقس المؤتمر ورقة عمل عن دور الشباب في بناء المجتمع قدمها المستشار الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والا ستراتيجية ،وورقة أخرى تتحدث عن السياحة والتواصل الثقافي والانساني بين الشعوب قدمها الدكتور خالد عمر بمشاركة عددمن المتخصصين.



وقام بالاشراف على التنظيم.سلمي الوزير المدير التنفيذى وبمشاركة العديد من الفضائيات المصرية ووكلات الانباء الإخبارية.