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عرض مسرحية قبل الأوان على مسرح الصحفيين الخميس

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:58 م
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عرضا مسرحيا بعنوان "قبل الأوان" لفرقة إبداعات المسرحية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن زواج القاصرات.

ويتناول العرض المسرحي المشكلة من كافة الجوانب وأسباب تفشي هذه الظاهره، وتدور الأحداث في إطار تراجيدي كوميدي.

يشارك فى العرض عدد من الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (7) سنوات و(33) سنة، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الساعة السابعة مساء بمسرح النقابة بالدور الأرضي.

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