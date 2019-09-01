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تعليم

18 جامعة تشارك في مسابقة الطالب المثالي بالنشاط الاجتماعي بـ المنوفية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:24 م
18 جامعة في مسابقة
18 جامعة في مسابقة الطالب المثالي بالنشاط الإجتماعي بالمنوفي
مروة فاضل
انطلقت أولى مراحل مسابقات الطالب المثالي بمشاركة 18 جامعة ضمن فعاليات النشاط الاجتماعي بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية سبتمبر 2019، والتي بدأت باختبار تحريري.

وسوف تواصل المسابقة فعاليات الاختيار للطالب المثالي على مدار ثلاثة أيام وتبدأ بمرحلة العرض التقديمى وعرض السيرة الذاتية مدته من 3 دقائق وذلك بمقر كلية الطفولة المبكرة.

والمرحلة الأخيرة مرحلة المقابلة الشخصية على حسب أسلوب الكلام والتصويت وسوف يكون التصويت من قبل الطلاب ولجنة التحكيم التي يرأسها الدكتور هيثم زينهم، وعضوية الدكتورة رشا درويش كلية الألسن جامعة كفر الشيخ، والدكتورة حسناء محجوب وكيل كلية الآداب سابقــًا، وأسامة مدين مدير إدراة النشاط ولفيف من المشرفين والإداريين بإدارة النشاط الاجتماعي.

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